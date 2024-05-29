شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن تدمير دبابة إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، تدمير دبابة إسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إن إسرائيل دمرت كل شيء وكافة مقومات الحياة في قطاع غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف نائب مندوب فلسطين بـ مجلس الأمن، أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء والعالم مطالب بإجبارها على وقف عدوانها، مشددا: "جيش الاحتلال يقترف جرائم حرب يوميا".