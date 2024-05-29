شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطلق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الأضحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارا من 1 يونيو 2024 ولمدة شهر، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى.

تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.