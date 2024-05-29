شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو لإنهاء التأجيل الممنهج لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإنهاء التأجيل الممنهج لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وقال ماكرون: "فرنسا تؤكد مجددا التزامها بجهود السلام في الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية".
وقال البيت الأبيض: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولى من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة فى أسرع وقت ممكن".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز