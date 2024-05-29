ماكرون يدعو لإنهاء التأجيل الممنهج لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

وقال البيت الأبيض: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولى من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة فى أسرع وقت ممكن".

وقال ماكرون: "فرنسا تؤكد مجددا التزامها بجهود السلام في الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012