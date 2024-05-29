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ماكرون يدعو لإنهاء التأجيل الممنهج لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإنهاء التأجيل الممنهج لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال ماكرون: "فرنسا تؤكد مجددا التزامها بجهود السلام في الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية".

وقال البيت الأبيض: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولى من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة فى أسرع وقت ممكن".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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