شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: أسقطنا طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهاما عدائية فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 فجر اليوم، الأربعاء، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب باليمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال الحوثيون، إن عملية إسقاط الطائرة MQ-9 جاءت بعد أيام من إسقاط طائرة أخرى من النوع ذاته فى أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

وكشف الحوثيون، عن أن إسقاط الطائرة الأمريكية MQ-9 تم بصاروخ أرض جو محلى الصنع.