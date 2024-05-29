شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تشن حملات على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بأسعار الخبز الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة للخبز السياحى "الحر"، وهى سعر الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا والرغيف وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش، وذلك بالتوازي مع استمرار الوزارة في انتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى ، كما تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة من رؤوس المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2024 وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .