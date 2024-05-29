شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عميد معهد الآفروآسيوية بجامعة القناة بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الدكتور سحر حساني عميد معهد الدراسات الآفروآسيوية وأستاذ علم الاجتماع الأسري والنوعي بكلية الآداب جامعة قناة السويس، وذلك لفوزها بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في دورتها الثالثة - حول التعليم في عالم ما بعد كورونا.

وأعرب رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ تقديره واعتزازه بأن تكون الدكتورة سحر حساني أحد الفائزين ضمن 8 باحثين عرب، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات علماء جامعة قناة السويس، متمنياً للجامعة وعلماءها مزيد من حصد الجوائز العلمية والدولية التي تُسهم في رفع اسم الجامعة وبناء سمعتها الأكاديمية.

يُذكر أن سحر حساني، قد فازت بالجائزة الثالثة عن بحث مشترك يحمل عنوان "من الإتاحة إلى الوصول : نحو سياسة تمكينية تُأمن سبل الإنصاف والمساواة في التعليم للأطفال بعد كورونا"، مناصفة مع الدكتورة سهير صفوت عبد الجيد أستاذة النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

