شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لـ الخليج 365: صرف 40 مليار جنيه للمزارعين لتوريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لإنتاج الخبز المدعم، حيث تم صرف ما يقرب من 40 مليار جنيه حتى الآن مستحقات للمزارعين، لافتا إلى الحرص على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وتستلم وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح المحلى من المزارعين بسعر 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط،و 1900 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وأيضا في استمرار إجراء المناقصات العالمية للتعاقد على شراء القمح المستورد الأمر الذي يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت .