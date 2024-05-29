شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكره إعلام إسرائيل عن وجود أنفاق على الحدود مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى، إن هناك محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح، بهدف التعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزماتها السياسية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المصدر، أنه لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع غزة، وأن تلك الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.