شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ترشيد الدعم للخبز يسهم فى استمرار الدعم ووزن الرغيف لن يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة دعم الخبز فى الموازنة العام المقبل 125 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار القمح وتكلفة الخبز نتيجة الدولار والدولة تتحمل 105 قروش بما يمثل 84% من التكلفة.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سي"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة دى أم سى، أن الخطر هو زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على تنفيذ احتياجات المواطن، موضحا أن ما تم إقراره اليوم بخصوص ترشيد الدعم للخبز المدعم سيسهم فى استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور على المصيلحى، إلى أن وزن الرغيف كما هو لن يتغير وسيتم مراجعة تكلفة الصناعة مع أصحاب المخابز، كما أكد استمرار الخبز السياحى ولن يتأثر بما حدث من ترشيد الدعم على الخبز المدعم وتم الاتفاق عليها منذ شهر.