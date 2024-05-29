سلطة الطيران تستضيف دورة تدريبية فى إدارة المخاطر وتقييم التهديدات الأمنية

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القاهرة - سامية سيد - استضافت سلطة الطيران المدني دورة تدريبية متخصصة فى مجال إدارة المخاطر وتقييم التهديدات الأمنية للعاملين من مختلف الجهات الأمنية فى قطاع الطيران المدنى، حيث أقيمت الدورة التدريبية بالتعاون المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط.

وافتتحت الدورة التدريبية بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس السلطة ومحمد الفارع مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) بالشرق الأوسط.

ويأتى انعقاد هذه الدورة التدريبية فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو الاهتمام بتطوير المهارات التدريبية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى وتنمية قدرات العنصر البشرى بشكل مستمر وتدريبهم على أعلى معايير الأمن والسلامة وفقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية فى مجال الطيران المدني.

وقدم رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى الشكر والتقدير لمدير المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط على جهودهم الداعمة من خلال المساهمة الفعاله والقوية فى كافة أنشطة التدريب وتبادل الخبرات لدى جميع العاملين بالطيران المدنى، متمنيًا لجميع المشاركين تحقيق الاستفادة المرجوة واكتساب المهارات اللازمة فى مجال أمن إدارة المخاطر وتقييم التهديدات الأمنية المحتملة مما يعزز من مستويات الأمان والسلامة الجوية.