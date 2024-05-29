شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع: تحريك أسعار السلع المدعومة هدفها الترشيد وتوجيه الدعم لخدمات آخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الجراحى نائب رئيس هيئة السلع التموينية، منظومة الدعم تخدم 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز، لدينا توجه عام للدولة بأن أى شئ فى مقدور الموازنة تستوعبها لرفع كاهل الأعباء عن المواطن الدولة تقوم بها وتستوعبها من خلال موازنتها وموازنة الوزارات والمالية.

وأضاف حسام الجراحى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن هناك تواصل مع الجهات والعمل على تنقية البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه، وعدد المستفيدين يقل ولا يزيد، لافتا إلى أن منذ 1/7 /2023 وحتى الآن بلغ عدد أرغفة الخبز التى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين 89 مليار و135 مليون رغيف خبز.

ولفت حسام الجراحى، إلى أن الخطوة التى تم اتخاذها اليوم ما هى إلا ترشيد للدعم وستظل قيمة وزن الخبز كما هى، وإعادة توجيه هذا الدعم لدعم سلع وخدمات أخرى يستفيد منها المواطن، والدولة قد تضطر لتحريك أسعار عدد من السلع المدعومة.