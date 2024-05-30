شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء الموافق 2024/5/29 عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ في الأول من يونيو المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية:

https://azhar.gov.eg/StudentsGate/login.aspx

وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما صرح الشيخ حميد حامد أبوعريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب، والخريجين، بأنه تم اليوم إتاحة أرقام الجلوس الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الإلكتروني للطلاب SIS ، كما أضاف سيد عبد العاطي، مدير إدارة شؤون الامتحانات، أن هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يمكن للطالب طباعة رقم الجلوس عن طريق هذه الخدمة.

تأتي هذه الخدمات برعاية من فضيل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.