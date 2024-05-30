شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 30/5/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:51 م

موعد صلاة العشاء 9:21

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:05

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:19 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:07

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:34 م

وقت صلاة العشاء 9:01 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 8:58



