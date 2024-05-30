شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات على شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإعادة الإنضباط الى منطقة مدينة نصر، وشارع احمد تيسير ومنطقة الكوربة بمصر الجديدة لمنع تواجد الباعة الجائلين للتغلب على ظاهرة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين .

تمت الحملة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وبحضور رؤساء أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الإنضباط للشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً على إستمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين .