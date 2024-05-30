شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية التعليم بالجيزة تعلن تشكيل لجنة المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تشكيل لجنة التعليم الخاص بالمديرية من أصحاب المدارس الخاصة، وهم: بدوى عبد القادر مرسى علام رئيس جمعية أصحاب المدارس ورئيس مجلس الأمناء والأباء بالجيزة، ومحمد أبو الفتوح محمود وصابر عمران جاد ومحمد بيومى محمد ورشا رجب ابراهيم وناصر سلامة محمد وأشرف حامد أحمد، كما تم استبعاد بعض أصحاب المدارس وهم : نادية السيد جمال ووائل صلاح عبد المنعم والمندوة توفيق الحسينى ونيفين عبد المنعم مطاوع بسبب مخالفات .



وينص القرار الوزاري 420 لسنة 2014، علي تشكيل لجنة لشئون التعليم الخاص في كل مديرية وإدارة تعليمية علي مستوي الجمهورية برئاسة وكيل المديرية أو وكيل الإدارة التعليمية وعضوية 3 من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة بالنسبة للجنة المديرية.