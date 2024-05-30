شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكنائس تدق الخامسة.. الكنيسة تقيم قداسات عشية دخول المسيح مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة يوم السبت بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو المقبل، وتقيم قداسات عشية العيد مساء غدا الجمعة الساعة 5 مساء، وبدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال لها قومى وخذى الصبى واذهبى به إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها - ثلاثة طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.

وأوضح الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس فى أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة تلجأ حاليا إلى عمل قداسات على مدار اليوم لاستيعاب كل الإعداد، مضيفا أنه لا يوجد أى مظاهر احتفال داخل المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة لأنها لم تكن من المسارات، فقد كانت فى اتجاه سيناء وحتى أسيوط، قائلا "بنصلى قداس للعيد ونطلب البركة لمصر ونذكر المصريين بهذه المناسبة".