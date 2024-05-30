شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: استمرار دعم السلع الأساسية على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزير التموين: ترشيد الدعم للخبز يسهم فى استمرار الدعم ووزن الرغيف لن يتغير

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكره إعلام إسرائيل عن وجود أنفاق على الحدود مع غزة

الداخلية تطلق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الأضحى.. فيديو

رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر

وزير التموين لـ"الخليج 365": استمرار دعم السلع الأساسية على البطاقات

الدولة تتحمل 298 مليار جنيه لدعم السلع في موازنة 2024-2025

الموازنة العامة تتحمل 635.9 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية

بيان مصرى صينى مشترك: بحث تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين

رئيس الوزراء: ندعو الحوار الوطنى لوضع خطة للتحول للدعم النقدى بدل العينى

انطلاق تشغيل قطارات المصيف من القاهرة لمطروح السبت المقبل

طقس غد.. حار نهارا بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة



