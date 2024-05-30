شكرا لقرائتكم خبر عن ميلاد هلال ذو الحجة الخميس المقبل ووقفة عرفات 15 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس المقبل 29 من ذى القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكيًا يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/6/16م.