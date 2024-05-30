شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس تفعل آلية لإنذار الطلاب للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظم الامتحانات فى أسبوعها الثانى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية، والدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع مختلف الإدارات والوحدات، وتستمر يوم الخميس 27 يونيو 2024.

ولأول مرة بدأت الكلية تفعيل آلية لتسجيل الإنذارات التي تتم للطالب داخل لجنة الامتحان، وسيترتب على تكرار الانذارات التي يحصل عليها الطالب، إجراءات تصاعدية منها:الحرمان من حوافز التفوق الرياضي وما شابه، تحويل الطالب للشئون القانونية، والتي يمكن لها تحويل الطالب المجلس التأديب، عدم تطبيق أيا من التسهيلات التي تمنح للحالات الحرجة.

كما سيترتب على الانذارات التى قد يحصل عليها الطالب إلغاء إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية، وعدم إصدار أي إفادة من الكلية متعلقة بحسن السير والسلوك.

وسيتم تسجيل هذه الإنذارات على المنظومة الرقمية، وتربط بصفحة الطالب، وتحفظ بملف الطالب بشئون الطلاب، ويحق للطالب التقدم بالتماس في خلال يومين من بعد يوم الامتحان، المسجل به الانذار

والحالات التي تستدعي اصدار الإنذار داخل لجنة الامتحان هي: محاولة التحدث أثناء فترة الامتحان ، والإخلال بنظام اللجنة بشكل عام.