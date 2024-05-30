شكرا لقرائتكم خبر عن إن فاتك الميرى.. تعرف على شروط التقدم لوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على حزمة من الشروط للقبول بالوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، فقد أكد التشريع أن التعيين يكون على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروطها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ونص القانون على حزمة من الشروط لشغل الوظائف على النحو التالي:

1.أن تتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.

2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة مالم يكن رد إليه اعتباره

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى مالم تمض على ضدوره 4 سنوات على الأقل

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة

7. أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة

8. ألا تقل سنه عن 18 سنة.