شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: مصر الأولى أفريقيا ومعتمدة من الصحة العالمية فى تصنيع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء عن تصنيع اللقاحات والأمصال، إن مصر دولة رائدة فى مجال تصنيع اللقاحات والأمصال، وهى الأولى أفريقيا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لصناعة الأمصال واللقاحات التى يتم إنتاجها من خلال عدد من المصانع الوطنية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، حيث ننتج اللقاحات الخاصة لفيروس كورونا وأمصال أخرى، مشيرا إلى أن توطين صناعة اللقاحات يعد أحد أهم محاور الصناعة الوطنية

وعن استيراد الأدوية من الخارج، أكد الغمراوى، أن الدولة المصرية تتجه حاليا للتصنيع المحلى للأدوية، لافتا إلى أن السوق الدوائى يعتمد على الدواء المنتج من المصانع المصرية بنسبة 94 %، مؤكدا أن الدولة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار فى قطاع الأدوية، مؤكدا تحقيق نجاح فى زيادة حجم الصادرات الدوائية من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول جنوب أفريقيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، كما اعتمدت السودان مرجعية الدواء المصرى.

وأكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة تعد الأولى إقليميا وقاريا من حيث القوة الفنية لصناعة الدواء دون نظرائها، مشيرا إلى أن مصر عضو معتمد فى معظم منظمات الصحة العالمية، فهى عضو المجلس الدولى لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية I C H، وعضو منظمة التعاون الدولى لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، عضو منظمة التفتيش الدوائى التعاونى.