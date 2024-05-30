في واقعة "الشيبي والشحات" .. المحكمة تصدر حكمها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تصدر محكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، حكمها على لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

واستمعت هيئة محكمة جنح ثاني مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، لطلبات دفاع حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال نظر جلسات القضية.

وقال أشرف عبد العزيز محامي "الشحات" إن موكله اعتذر للاعب بيراميدز "الشيمي" علي صفحته الشخصية.

وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف "بكري" خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية، ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الأخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.