شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. وزارة التعليم تتخذ 10 إجراءات لمواجهة الغش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإجراءات والضوابط للتصدى للغش، كالتالى:
ـ تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول لجنة الامتحان حيث يسمح للقائمين على لجان السير بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم المدارس.
ـ وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة اللجان وخاصة اللجان التي تكون مشتعلة أو معروفة بالغش.ـ تفتيش الطلاب قبل توزيع كراسات الأسئلة عليهم حيث يتم تمرير العصا الإلكترونية على الطلاب والمقاعد أثناء جلوس الطلاب.
ـ وضع علامات تقنية بكراسة الأسئلة بحيث يتم الوصول إلى أي طالب يقوم بتصوير الأسئلة في غضون دقائق قليلة من 5 حتى 10 دقائق.
ـ تمرير العصا الإلكترونية على المقاعد والطلاب بكل هدوء بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان.
ـ تطبيق القانون والحرمان من امتحانات الثانوية العامة لأى طالب يتم ضبطه يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.
ـ عدم السماح للطلاب بحيازة التليفون المحمول والمراقبين والملاحظين داخل اللجان.
ـ توزيع أسئلة الامتحان على 4 نماذج اختبارية " أ ـ ب ـ ج ـ د"، مختلفة في ترتيب الأسئلة متفقة في مضمون الأسئلة حيث اختلاف ترتيب الأسئلة على النماذج الأربعة يساهم في تقليل الغش.
ـ الحفاظ على سرية الامتحانات من وقت خروجها من المطبعة في إحدى الجهات القائمة على طباعة الامتحان حتى وصولها إلى الطلاب داخل اللجان.
ـ تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة.
ـ تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى من عدة جهات لرصد أى مخالفات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز