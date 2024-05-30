شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. وزارة التعليم تتخذ 10 إجراءات لمواجهة الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإجراءات والضوابط للتصدى للغش، كالتالى:

ـ تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول لجنة الامتحان حيث يسمح للقائمين على لجان السير بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم المدارس.

ـ وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة اللجان وخاصة اللجان التي تكون مشتعلة أو معروفة بالغش.

ـ تفتيش الطلاب قبل توزيع كراسات الأسئلة عليهم حيث يتم تمرير العصا الإلكترونية على الطلاب والمقاعد أثناء جلوس الطلاب.



ـ تمرير العصا الإلكترونية على المقاعد والطلاب بكل هدوء بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان.

ـ وضع علامات تقنية بكراسة الأسئلة بحيث يتم الوصول إلى أي طالب يقوم بتصوير الأسئلة في غضون دقائق قليلة من 5 حتى 10 دقائق.



ـ عدم السماح للطلاب بحيازة التليفون المحمول والمراقبين والملاحظين داخل اللجان.

ـ تطبيق القانون والحرمان من امتحانات الثانوية العامة لأى طالب يتم ضبطه يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.



ـ الحفاظ على سرية الامتحانات من وقت خروجها من المطبعة في إحدى الجهات القائمة على طباعة الامتحان حتى وصولها إلى الطلاب داخل اللجان.

ـ تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة.

ـ توزيع أسئلة الامتحان على 4 نماذج اختبارية " أ ـ ب ـ ج ـ د"، مختلفة في ترتيب الأسئلة متفقة في مضمون الأسئلة حيث اختلاف ترتيب الأسئلة على النماذج الأربعة يساهم في تقليل الغش.

ـ تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى من عدة جهات لرصد أى مخالفات.