الرئيس الصيني: تعاون مع الجانب العربي لبناء 10 مختبرات فى الصحة والذكاء الاصطناعي

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصيني: سنتعاون مع الجانب العربي لبناء 10 مختبرات في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والزراعة الحديثة ومعلومات الفضاء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس الصيني: "وقعنا مع جميع الدول العربية وثائق تعاون بشأن مبادرة "الحزام والطريق" وأحرزنا تقدما كبيرا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي".



تحل العام الحالي الذكري السنوية العشرين لإطلاق منتدى التعاون العربي- الصيني؛ حيث تم توقيع وثيقة المنتدى بين الجانبين العربي والصيني في عام 2004، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم وغير ذلك.

ويُعدّ منتدى التعاون العربي- الصيني منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

وعلى مدار العشرين عاما الماضية، أسهم المنتدى في تعميق هذا التعاون في العديد من المجالات عبر تدشين آليات متنوعة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، بحيث يُشكل التعاون العربي- الصيني في إطار المنتدى واحدا من أبرز وأنجح تجارب التعاون عبر الإقليمي.