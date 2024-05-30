شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة الأولى فى خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وتحل العام الحالي الذكري السنوية العشرين لإطلاق منتدى التعاون العربي- الصيني؛ حيث تم توقيع وثيقة المنتدى بين الجانبين العربي والصيني في عام 2004، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم وغير ذلك.

ويُعدّ منتدى التعاون العربي- الصيني منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

وعلى مدار العشرين عاما الماضية، أسهم المنتدى في تعميق هذا التعاون في العديد من المجالات عبر تدشين آليات متنوعة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، بحيث يُشكل التعاون العربي- الصيني في إطار المنتدى واحدا من أبرز وأنجح تجارب التعاون عبر الإقليمي