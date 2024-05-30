شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء يكشف أعراض نقص حمض الفوليك وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن نقص حمض الفوليك يؤدى إلى فقر الدم والضعف والإجهاد وضعف التركيز والتهيج والصداع وخفقان القلب.

وتابعت هيئة الدواء المصرية : يمكن أن يسبب نقص حمض الفوليك إلى تقرحات الفم وتغيرات فى الجلد والشعر والأظافر .

واستكملت هيئة الدواء أن تناول 1 مجم أو أقل يوميا من مكملات حمض الفوليك يمكن أن يكون مناسب ولا يترك أى ضرر .

يقدر أن 40٪ من الأطفال (6-59 شهرًا)، و37٪ من النساء الحوامل، و30٪ من النساء (15-49 عامًا) مصابون بفقر الدم في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

تشمل الآثار الأخرى لنقص الفولات أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسرطان والاكتئاب والخرف، بعض المواد الغذائية مثل الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والفراولة وغيرها الكثير.