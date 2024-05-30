شكرا لقرائتكم خبر عن النوم 8 ساعات ليلا واحذر القهوة.. توصيات غذائية هامة للطلاب فى فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت زينب عبد العال صالح أستاذ التغذية التطبيقية قسم التغذية-معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية المركز القومى للبحوث، عدد من التوصيات الواجب مراعاتها واتباعها لطلاب المدارس والجامعات خلال فترة الامتحانات، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وكشف الدكتورة زينب صالح عن مجموعة توصيات غذائية للطلاب في فترة الامتحانات وذلك حسبما ورد فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث وهى:

1- المحافظة على وقت كاف من النوم (8ساعات على الأقل ليلا )

2- تناول غذاء صحي متوازن (يشتمل على أطعمة من المجموعات الغذائية المختلفة)، مع الإكثار من الفواكه والخضروات والعصائر الطبيعية والإقلال من الدهون واللحوم الدسمة.

3- تناول ثلاث وجبات رئيسية في اليوم

(الإفطار- الغداء - العشاء) مع تنظيم مواعيدها

الاعتدال في كمية الطعام حيث أن تناول كميات كبيرة من الطعام وخاصة قبل المذاكرة يؤدي إلى الخمول والكسل وضعف التركيز

- في يوم الاختبار لابد من تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة.

سلوكيات مرفوضة :

1- الإستذكار لفترات طويلة أو متواصلة، أو السهر إلى ساعة متأخرة من الليل.

2- الإستيقاظ متأخرا

3 - إهمال بعض الوجبات وخاصة وجبة الإفطار.

4- الإكثار من شرب الشا ى والقهوة.

5- تناول بعض الأدوية المنبهة والمنشطة.