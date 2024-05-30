شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حرص متبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أشيد على نحو خاص بالعلاقات "المصرية – الصينية" وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المنتدي العربي الصيني: "استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على تحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".