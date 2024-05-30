شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتكثيف جهود فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج.



