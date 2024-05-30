شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الوقف الفورى للحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ضرورة ملحة، متسائلا: ما هي مصداقية القانون الدولية في ظل وجود دولة تضع نفسها فوق هذا القانون.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح أعمال المنتدي العربي الصيني: "الجامعة العربية تؤكد التزامها بدفع العلاقات بين الدول العربية والصين إلى مستقبل أفضل".

تحل العام الحالي الذكري السنوية العشرين لإطلاق منتدى التعاون العربي- الصيني؛ حيث تم توقيع وثيقة المنتدى بين الجانبين العربي والصيني في عام 2004، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم وغير ذلك.

ويُعدّ منتدى التعاون العربي- الصيني منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

وعلى مدار العشرين عاما الماضية، أسهم المنتدى في تعميق هذا التعاون في العديد من المجالات عبر تدشين آليات متنوعة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، بحيث يُشكل التعاون العربي- الصيني في إطار المنتدى واحدا من أبرز وأنجح تجارب التعاون عبر الإقليمي.