شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: ما مصداقية القانون الدولى فى ظل وجود دولة تضع نفسها فوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل أمين عام الجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط فى كلمته أمام منتدى التعاون العربى الصينى فى بكين قائلا: ما مصداقية القانون الدولى فى ظل وجود دولة تضع نفسها فوق هذا القانون؟

وأكد أبو الغيط أن الوقف الفورى للحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تسعى لخفض التصعيد في المنطقة.

وتحل العام الحالى الذكرى السنوية العشرين لإطلاق منتدى التعاون العربي- الصيني؛ حيث تم توقيع وثيقة المنتدى بين الجانبين العربي والصيني في عام 2004، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم وغير ذلك.

ويُعدّ منتدى التعاون العربي- الصيني منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وعلى مدار العشرين عاما الماضية أسهم المنتدى في تعميق هذا التعاون في العديد من المجالات عبر تدشين آليات متنوعة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، بحيث يُشكل التعاون العربي- الصيني في إطار المنتدى واحدا من أبرز وأنجح تجارب التعاون عبر الإقليمي.