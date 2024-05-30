شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الصين تدعم وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري وزير الخارجية، أن الصين دولة عظمي ودائمة العضوية وتتاخذ مواقف داعمة للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، متابعا: "الصين تدعم وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإدخال المساعدات إلي الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولي وذلك على هامش أعمال المنتدي العربي الصيني :"هناك استمرار للتنسيق لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتابع وزير الخارجية: "الدولة المصرية تستمر فى التواصل مع الشركاء الدوليين والمجلس الأوروبي وعقد عدد من اللقاءات وهناك تنامي فى الشعور بعدم قبول استمرار الحرب فى قطاع غزة وضرورة العمل على وقف إطلاق النار فى غزة واحتواء هذه الأزمة التي تحمل آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني".