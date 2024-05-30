شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء مما يزيد الاحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 35: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.