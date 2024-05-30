شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي من الصين: لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن دولنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطور العلاقات بين الصين والدول العربية في المجالات كافة، متابعا: "نشيد بموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أعمال المنتدي العربي الصيني: "ادعو جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة.. والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وطالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم، مشددا على أن لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي أنه من الضروري الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى يعكس الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، متابعا: "نحرص على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا ومكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي".

وتابع الرئيس السيسي: "طالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وأكرر التنويه بأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي نظرا لما تحمله المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي ولن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، أنه لا سبيل للوصول إلى السلام إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: الانعقاد الدوري المنتظم لمنتدى التعاون العربي الصيني يعكس الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، متابعا: "ألمس رغبة صادقة في تعزيز العلاقات العربية الصينية وأثق بما ستخلص إليه أعمال المنتدى من دفعة إيجابية ملموسة".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحرص على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا ومكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي".

وأشار الرئيس السيسي أن العلاقات السياسية العربية الصينية تعتمد على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، أن هناك تحديات وأخطار تفرض علينا ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأٌصدقاء بالمجتمع الدولي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني: "ِنشيد بموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة".