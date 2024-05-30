شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب عميد تربية نوعية القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن لجنة ترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لمنصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة على مدار يومى 20 و21 مايو ضد المرشحين.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة كشف بالأسماء المبدئية الأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية حيث تضم القائمة 10 مرشحين على المنصب. وتقدم بأوراق ترشحه كل من الدكتورة راندا محمود رزق فاخر، الدكتور محمود أبو النور عبد الرسول، والدكتور محمود حامد محمود برين، والدكتور أحمد عريس أحمد عبد الهادى، والدكتور وائل فاروق إبراهيم، والدكتور طارق سمير محمد أمين، والدكتورة صفاء محمد شوقى مهدى عيسى، والدكتورة حنان محمد إسماعيل، والدكتور طارق جاد الكريم، والدكتور عادل محمد حسن.

وأغلقت لجنة ترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، باب الترشح لمنصب كلية التربية النوعية بالجامعة، الخميس الماضى. التعليم العالى.