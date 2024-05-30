شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل تسليم طلاب الثانوية العامة 2024 أرقام الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس الثانوية تسليم طلاب الثانوية العامة 2024 بطاقات أرقام الجلوس، كما طالبت المدارس الطلاب سرعة الحصول على أرقام الجلوس ومعرفة اللجنة التى سيؤدى فيها الامتحانات استعداداً لانطلاق الاختبارات 10 يونيو المقبل، كما شددت المدارس على الطلاب بالحفاظ على بطاقة رقم الجلوس حتى لا يتم فقدها أو ضياعها لأنه سوف يحتاجها مع انطلاق الامتحانات لكتابة رقم الجلوس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، الاثنين الماضى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات منها ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الالكترونى عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/



