شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: إلغاء قرار هيئة الرعاية الصحية بشأن رسوم انتظار سيارات العاملين بمنشآتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه استجابة لطلب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم، على إلغاء القرار الصادر مؤخراً بشأن تسعير خدمة انتظار السيارات للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، والتي تضمنت اشتراك شهري لانتظار سيارات الأطباء والعاملين بمقابل 200 جنيه.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، أن قرار إلغاء رسوم خدمات انتظار السيارات، سوف يسري على جميع المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الـ6 التى تتواجد بها هيئة الرعاية.

وكان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، قد تقدم بهذا الطلب بعد أن تلقى شكاوى من الأطباء في محافظة أسوان، بشأن فرض هيئة الرعاية الصحية رسوما شهرية بقيمة 200 جنيه، على الأطباء والعاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مقابل "انتظار سياراتهم".



