شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع إعلان المديريات التعليمية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية تتيح المديريات التظلم على النتيجة لجميع الطلاب، حيث

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام يكون فى المديريات التعليمية والإدارات، موضحة أن كل مديرية تحدد توقيت زمنى لتقديم الطلاب تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية مع تطبيق الخطوات المطلوبة منها سداد الرسوم المقررة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيهًا.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

