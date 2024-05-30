شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستضيف الفنان طارق دسوقى بندوة عن إنجازات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود جامعة حلوان لإثراء الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية ودور الشباب المصري في مواجهتها وانجازات الجمهورية الجديدة 2030 ، لذا فقد تضمنت خطة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، تنظيم ندوة بعنوان الأزمة الاقتصادية وانجازات الجمهورية الجديدة حاضر بها الفنان طارق دسوقى

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف العقيد عماد حمدى مدير إدارة التربية العسكرية.

وتم استضافة الندوة بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، ومستشار رئيس الجامعة للفنون.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن المشروعات والإنجازات التي تحققت في ظل الجمهورية الجديدة قد هدفت إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لتحقيق النهضة الشاملة في مختلف القطاعات، مؤكداً على أهمية التوعية بإنجازات الدولة وإشراك الشباب في هذه النجاحات لتشجيعهم على المساهمة في بناء مستقبل الوطن، حيث شهدت الجمهورية الجديدة في مصر سلسلة من الإنجازات المتميزة التي تعكس التقدم والازدهار في مختلف المجالات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأبدى الفنان القدير طارق الدسوقي سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان، مثمنًا هذا النوع من الندوات المسؤولة عن بناء وعي الشباب. وأكد على ضرورة القضاء على الجهل للتغلب على الفقر والمرض، باعتباره سببًا رئيسيًا للأزمات والكوارث. ولتحقيق ذلك، دعا إلى الاهتمام بالفنون والثقافة والإعلام، وبناء الإنسان بشكل صحيح وتعزيز هويته.

وميَّز دسوقي بين العالِم والمثقف، حيث يتخصص العالِم في مجال معين، بينما المثقف لديه معرفة واسعة بمختلف المجالات، وحث الطلاب على أهمية امتلاك درجة عالية من الوعي والثقافة والفكر، لتجنب الوقوع فريسة للأكاذيب والشائعات.

وأوضح أن إنجازات الجمهورية الجديدة تعكس رؤية مستقبلية تسعى لبناء دولة قوية ومتقدمة، قادرة على تحقيق تطلعات شعبها، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة.

وأوصى الفنان طارق دسوقي بضرورة أن يرسخ الفن الهوية المصرية ويؤكد على مفهوم الوحدة الوطنية، ويلقي الضوء على الفترات التاريخية المشرفة والنماذج المضيئة، إضافة إلى تعزيز حب الوطن والافتخار به، معتبرًا الشباب أمل مصر.

وفي نهاية كلمته، فتح الفنان القدير طارق دسوقي باب التحاور والنقاش والحوار مع الطلاب، واستمع وأجاب على جميع تساؤلاتهم.

وتم التنسيق للندوة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عصام زكى مدير الإدارة .



تكريم الفنان القدير طارق دسوقي