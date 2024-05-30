شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد قليل، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن فور اعتماد المحافظ لنتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم الإعلان عنها بعد قليل، وتوضيح طرق الحصول على النتيجة؛ تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، متمنية التوفيق والنجاح للطلاب.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

ووفق جدول الامتحانات، أدى الطلاب يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 19/5/2024 امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، واختتموا امتحاناتهم الخميس 23/5/2024 بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية خاص بطلاب مدرسة السعيدية".