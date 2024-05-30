شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر الأحمر وارتفاع الأمواج 2.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس ولليوم الثانى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 35: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

ويشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.