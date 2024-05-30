شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر حسين الشحات فى جلسة اليوم بقضية ضرب الشيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك اليوم، الفصل فى قضية اتهام حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادى بيراميذر، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

ما سيناريوهات قضية حسين الشحات؟

وينتظر حسين الشحات في تلك القضية 3 سيناريوهات لحسم القضية اليوم وهى إما الحكم بالبراءة، أو صدور حكم المحكمة بالإدانة ويكون الحكم بالحبس أو الغرامة او كلاهما، ويتمثل السناريو الثالث في مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.

وقالت مصادر قانونية إنه حال صدور حكم بالإدانة فإنه يعد حكم من الدرجة الأولى وليس نهائيا ومن حقه الاستئناف على الحكم الصادر ضده أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.

وأشارت المصادر إلى أنه حال حصول حسين الشحات على حكم بالبراءة فليس من حق محمد الشيبي الاستئناف على الحكم ولكن يكون حق الاستئناف للنيابة العامة فقط خلال العشر أيام من صدور الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.

الجلسة الماضية

ترافع محامى حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، أمام محكمة جنح مدينة نصر والتي أكد خلالها استقباله عشرات آلاف من التوكيلات من جماهير النادى الأهلى الذين طالبوا باقامة دعوى أمام المحكمة ضد محمد الشيبى لاعب بيراميذر لاتهامه بالتعدى بالسب وإهانة جماهير الأهلى، كما أنه بصفته عضو جمعية عمومية بالنادى الأهلى يطلب من المحكمة إقامة دعوى ضد اللاعب.

كما ترافع محامى محمد الشيبى لاعب بيراميذر، أمام المحكمة وأكد خلالها أن لوائح الفيفا لا تمنع من لجوء أى شخص إلى القضاء المدنى، وأعطت الحرية للسلطات المحلية فى نظر الدعاوى الجنائية التى تحدث فى الملاعب، مشيرا إلى أنه لن يتصالح فى الدعوى ومستمر فيها.

الجلسة قبل الماضية

وشهدت الجلسة قبل الماضية مطالبة دفاع حسين الشحات من المحكمة استدعاء لاعبى النادى الأهلى وهم طاهر محمد طاهر، رامى ربيعة، محمد مجدى افشة، على معلول، سيد عبد الحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الاهلى وبيراميدز، وذلك لسماع شهادتهم بشأن ما جرى.

كما طالب دفاع الشحات استدعاء محمود فتح الله إدارى فريق بيراميذر، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين لجنة المسابقات، لسؤالهم عن واقعة اصدار قرار بـ إيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

تفاصيل القضية

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بضربه وسبه وإهانته، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.