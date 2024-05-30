شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبى.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع فى 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
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