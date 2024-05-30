محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5%.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، فى الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وتعد الشهادة الإعدادية السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها هامة، إذ إن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى وهو 140 درجة، مما يحدد مصيره في تنسيق الثانوى العام، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.