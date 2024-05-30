شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة بالإسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا...

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

1-زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

2- اختيار أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة. 4- الضغط على "عرض النتيجة".

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، فى الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.