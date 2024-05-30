شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الإسماعيلية تعدم 13.5 طن أسمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية حملات مكبرة على محال بيع المبيدات الزراعية ، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، وأسفرت عن ضبط وإعدام 13.5 طن أسمدة مجهولة الهوية وغير صالحة للاستخدام الزراعى.

‫وحررت المديرية محاضر لعدد من تجار الأسمدة والمبيدات والأعلاف حيث تم ضبط 2 طن أسمدة و2.5 طن من الأعلاف والمبيدات غير المصرح بتداولها فى الأسواق بلغت 60 لتر.

يشار إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين، تشن حملات تفتيشية مفاجئة على محال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر والمحظور المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.

وتشمل الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.