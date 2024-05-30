شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالصحافة تهنئ قناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، بخالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيونى، مؤكدا أن قناة القاهرة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحفر اسمها بأحرف من نور في تاريخ الإعلام العربي، مشددا على أن القناة تمتلك كوادر متميزة استطاعت أن تعيد الريادة للإعلام المصرى.

وأشار البدوى، إلى أن قناة القاهرة الإخبارية فازت بجائزة التميز عن جدارة واستحقاق فهذه القناة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تكون صوت مصر فى جميع عواصم العالم، لافتا إلى أن القاهرة الإخبارية اهتمت منذ بدايتها بالمهنية فقط فى أداء دورها الإعلامى ونتيجة ذلك أصبحت مصدر موثوق للمواطن العربى فى تلقى الخبر الذى يحظى بالمصداقية.

ويأتى فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامى العربي لعام 2024، بعد مشوار كبير من التميز والتغطيات المختلفة المستمرة لحظة بلحظة لجميع الاحداث الإقليمية والعالمية، وتنوعها المستمر والمتواصل في تقديم كل ما هو جديد ومنفرد في مختلف القضايا وتناولها من كافة الاتجاهات.