شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الزيتون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الزيتون مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات فى الآتى: 1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة. 2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك. 3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة. 4- ضبط عمليات الرى وعدم الإفراط فى الرى. 5- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من أشعة الشمس. 6- مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائى بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء. 7- مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة. 8- مكافحة الحشرات القشرية برش أى مبيد حشرى مضاف الية أى زيت معدنى.



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