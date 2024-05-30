شكرا لقرائتكم خبر عن الفرخة بـ 115 جنيهًا والبانيه بـ150 فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى تخفيضات كبيرة على الدواجن، حيث يصل سعر الدجاجة 115 جنيهًا وكيلو البانيه 150 جنيهًا والشيش طاووق 145 جنيهًا.

من جانبه، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمنافذ والمتابعة، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع يوميًا للتيسير على المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرا من المواطنين وإشادة واسعة بإقامته فى هذا التوقيت وأن المعرض مفتوح من 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

وأوضح أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لها ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.