شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات يونيو 2024 السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي بعد غدا السبت لصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو 2024، حيث سيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائى يوم السبت، وذلك انطلاقاً من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما ستتيح الوزارة الصرف أيضا فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى"ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فورى.